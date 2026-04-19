Учитель объяснил, почему идея продлить учебный год оторвана от реальности

В июне, после окончания учебного года, дети обычно посещают творческие школьные лагеря, заявил NEWS.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров. По его мнению, нет необходимости вводить «пятую четверть» в первые две недели лета.

К этой инициативе Общественная палата обращалась не раз. Она предлагала то же самое, не понимая, что это предложение оторвано от реальности. Нужно учитывать определенные обстоятельства. В июне у нас многие дети заняты в лагерях, в том числе в лагерях на базе школы, где проводится достаточно творческих мероприятий. Не нужно куда-то далеко ехать — они организованы на базе школы. Кроме того, многие учителя задействованы в процедуре ЕГЭ как наблюдатели и организаторы. Многие дети с родителями уже в конце мая, и уж тем более в июне, уезжают куда-то и не могут участвовать в различных мероприятиях или участвуют только в тех, которые не проводятся на базе школы, — сказал Снегуров.

Он отметил, что в течение года практически во всех школах не остается времени на внепредметные занятия из-за большого объема бюрократической работы. Таким образом, необходимо перестраивать работу самих школ, а не продлевать учебный год, добавил собеседник.

Люди не понимают, как устают и дети, и педагоги за учебный год. Многие сейчас болеют из-за вирусов и аллергии, и весной много кто находится на больничном, поэтому вопрос о здоровье нужно ставить на первый план. Кстати, многие в июне начинают какие-то медицинские процедуры. Если такое предложение для кого-то приемлемо, то оно должно рассматриваться в каждой конкретной школе на ученическом собрании или на попечительском совете. Эти органы имеются в каждой школе и могут определить, как поступить. Если будет согласие большинства учащихся и родителей, то можно рассмотреть возможность добавления этих мероприятий. На законодательном уровне поднимать этот вопрос не нужно, — резюмировал Снегуров.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что учебный год нужно продлить для школьников до середины июня. По его мнению, вместо длинных летних каникул, которые длятся более трех месяцев, стоит добавить «пятую четверть».