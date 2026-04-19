Власти Забайкалья сообщили новые данные о попавших в ДТП туристах из КНР Попавшие в ДТП с автобусом в Забайкалье 29 человек решили вернуться в Китай

Почти 30 граждан Китая, находившихся в автобусе, попавшем в дорожно-транспортное происшествие в Забайкальском крае, приняли решение вернуться на родину, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. 18 человек покинули территорию России в день аварии, 18 апреля, и сразу выехали в Китай. Еще 11 человек выехали из страны сегодня, 19 апреля.

Из находившихся в автобусе 29 человек приняли решение вернуться в Маньчжурию, семь человек получают всю необходимую медицинскую помощь в Краевой больнице № 4 в Краснокаменске, трое находятся в Краевой клинической больнице в Чите, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор региона Александр Осипов сообщил, что причиной ДТП, предположительно, стали неблагоприятные погодные условия. Он отметил, что всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, несмотря на удаленность места происшествия.

До этого уточнялось, что в результате ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае погибли два человека. Авария произошла 18 апреля на 417-м километре автодороги Чита — Забайкальск. В Минздраве региона пояснили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни.