19 апреля 2026 в 10:34

Пожилая женщина и ребенок стали жертвами пожара под Новосибирском

Пожилая женщина и ребенок стали жертвами пожара в частном доме в селе Кошево Новосибирской области, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Причина возгорания выясняется.

Прокуратурой Мошковского района организована проверка по факту пожара, в результате которого погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один человек погиб в результате пожара, вспыхнувшего утром 16 апреля в коммунальной квартире на севере Москвы. По информации СМИ, жертвой оказался стоматолог. Мужчина не смог выбраться из-за решеток на окнах.

До этого электросамокат загорелся в квартире на севере Москвы. Он всю ночь стоял на зарядке, которая в один момент замкнула. Погиб 27-летний молодой человек, из помещения удалось вывести семерых.

15 апреля мощный взрыв газовых баллонов уничтожил двухэтажную мастерскую известного этномастера Федора Удольского в Новой Москве. В ходе тушения огня и разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, еще двое пострадали.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
