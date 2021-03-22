Власти Екатеринбурга опубликовали на сайте телефоны торговцев наркотиками

https://static.news.ru/photo/b30454fc-8b24-11eb-8d90-96000091f725_660.jpg Фото: Revierfoto, via imago-images.de/Global Look Press

Фотографии стен с рекламой наркоторговцев появились на официальном портале властей Екатеринбурга. На снимках видны номера телефонов преступников.

Кадры были опубликованы в рамках программы «Квартальные нашего города». Система предполагает, что на определённой территории существует «квартальный», который контролирует нарушения на своей местности. Эти люди отправляют чиновникам сообщения о проблемах, а те исправляют их и публикуют фотографии на сайте в формате «было — стало».

По такому же принципу городские власти закрасили рекламу от продавцов запрещённых веществ и опубликовали снимки «было — стало». В результате на кадрах «было» оказались номера телефонов наркоторговцев, передаёт Baza.

Сейчас соответствующий раздел на сайте закрыт — доступа нет ни к одному отчёту о проделанных работах.

Ранее следственные органы в Томской области, опираясь на данные ОСБ УМВД РФ по региону, возбудили уголовное дело в отношении дознавателя одного из отделов полиции столицы субъекта. Её подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в значительном размере), писал NEWS.ru.