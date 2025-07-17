Горелые деревья с могил бойцов СВО отказались убирать из-за одной детали Под Курганом не убирают горелые деревья с могил участников СВО

В поселке Чистопрудный Курганской области местные власти отказались убирать обгоревшие деревья с могил военнослужащих — участников СВО, сообщает URA.RU. Чиновники ссылаются на незаконный статус кладбища.

Проезжали мимо кладбища и поразились, сколько поваленных деревьев прямо на могилках. Неужели нельзя спилить горельник, может же случиться пожар, и все вспыхнет в считаные минуты. Считаем, что это неуважение к могилам бойцов СВО, которые сражались на фронте, — сказал один из местных жителей.

Проблема возникла еще три года назад после масштабного лесного пожара, который повредил могильные участки и оставил после себя неубранные обгоревшие деревья. Несмотря на повреждения, на этой территории продолжали хоронить людей, в том числе погибших в ходе СВО.

Ранее в Городецком районе Нижегородской области произошел инцидент с кражей флагов с могил участников специальной военной операции. Неизвестные лица систематически срывают символику с захоронений на Николо-Погостинском кладбище. Родственники погибших военнослужащих отмечают, что вынуждены постоянно заменять украденные флаги.