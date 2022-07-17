Вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего вертолёта Robinson на Камчатке

Фото: 41.mchs.gov.ru

Вертолёт Ми-8 со спасателями на борту вылетел на поиски пропавшего накануне коммерческого вертолёта Robinson на Камчатке. Борт под управлением биатлониста Игоря Малиновского не вышел в положенное время на плановый сеанс связи, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На борту воздушного судна — личный состав поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, — говорится в сообщении ведомства.

С собой у специалистов есть всё необходимое для проведения аварийно-спасательных работ оборудование. В готовности к вылету находится дежурная смена региональной поисково-спасательной базы на самолёте Ан-26, а также вертолёт Центра медицины катастроф.

Коммерческий вертолёт, на котором находился известный биатлонист и ещё два пассажира вылетел из посёлка Мильково на экскурсию через Долину гейзеров к кальдере вулкана Узон. В назначенное время борт не вышел на связь. По факту пропажи воздушного судна с людьми возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».