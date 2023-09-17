Вертолеты с вооруженными людьми штурмовали нефтяную компанию под Иркутском SHOT: вооруженные люди захватили нефтяную компанию в Иркутской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько десятков вооруженных людей были переброшены вертолетами на территорию нефтяной компании «Дулисьма» в Киренском районе Иркутской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, прибывшие уложили сотрудников на землю, после чего завладели всей документацией.

Как пишет SHOT, инцидент произошел в начале сентября на фоне разбирательств между собственниками предприятия. Они пытались решить проблему в судебном порядке, но так и не смогли договориться о том, кому достанется завод. Тогда, по данным канала, на предприятии высадились вооруженные бойцы в масках и представились сотрудниками некоей частной охранной фирмы. В их распоряжении оказались документы, позволяющие завладеть компанией.

«Дулисьму» связывают с бизнесменом Алексеем Хотиным, который ранее фигурировал в судебном разбирательстве об уклонении от уплаты налогов. В мае московский суд взыскал с Хотина более 192 млрд рублей в пользу государства.

Суд доказал, что Хотин и подконтрольные компании «Русь-Ойл» хозяйственные общества уклонялись от уплаты налогов при добыче углеводородного сырья в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири. Хотин был задержан в апреле 2019 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело.