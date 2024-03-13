«Верните дядю Вову!»: школьники устроили протест из-за увольнения физрука SHOT: в Красногорске школьники массово требуют вернуть уволенного физрука

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотни учеников школы №16 города Красногорска устраивают стихийные протесты на фоне увольнения преподавателя физкультуры, которого они называют дядей Вовой, сообщает Telegram-канал SHOT. Школьники скандируют имя любимого учителя и требуют вернуть его. По информации источника, преподаватель был вынужден уволиться после жалобы девятиклассника, который кинул мяч в голову мужчины.

Как уточнил канал, инцидент произошел 6 марта на совмещенном уроке физкультуры седьмого и девятого классов. По словам подростков, один из учеников старшего класса громко разговаривал и игнорировал просьбы учителя подключиться к выполнению упражнения. Педагог бросил мяч в сторону школьников, и тот слегка задел девятиклассника, за что он извинился. Однако, как утверждают одноклассники, в ответ ученик разозлился и бросил мяч в голову физрука, отметив, что «был рад попасть ему в морду».

По данным канала, девятиклассник пожаловался на учителя своему отцу, сказав, что тот его едва не ударил. Педагогу пришлось покинуть должность после десяти лет работы в школе. Однако школьники уверены, что физрука оклеветали, и вместе с родителями они решили заступиться за него.

Ранее преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина Алексей Жданов подтвердил, что его уволили из-за фото кактуса. Мужчина отметил, что коллеги игнорировали его несколько дней и ничего не объясняли.