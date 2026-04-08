08 апреля 2026 в 14:14

Учитель объяснил, кто будет страдать из-за оценок за поведение

Учитель Казаков: оценки за поведение могут привести к жалобам на педагогов

Оценки за поведение могут привести к увеличению жалоб на педагогов, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. Он отметил, что любая оценка выставляется субъективно.

Введение такой оценки не приведет к улучшению ситуации в целом, могут пострадать как ученики, так и учителя. Любая оценка субъективна. Теперь вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами подростков, разговорами с ними и воспитанием, учителя будут стремиться к тому, чтобы их объективно оценить, иначе родители могут пожаловаться и могут возникать лишние конфликты, — рассказал Казаков.

Учитель подчеркнул, что подобная инициатива не приведет к исправлению проблемы, а только отнимет силы у педагогов. По его словам, также пока неясно, что будет грозить ученикам, поведение которых сочтут «неудовлетворительным».

Ранее замглавы Минпросвещения Ольга Колударова рассказала, что оценки за поведение могут появиться во всех российских школах уже со следующего учебного года. Она уточнила, что сейчас система тестируется в семи регионах с участием почти 2 тыс. учеников.

