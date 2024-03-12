Преподаватель раскрыл подробности увольнения из-за фото кактуса Волгоградский преподаватель Жданов подтвердил свое увольнение из-за фото кактуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий им. Юрия Гагарина Алексей Жданов в комментарии NEWS.ru подтвердил, что его уволили из-за фотографии кактуса. По словам собеседника, коллеги несколько дней игнорировали его, ничего не объясняя.

Уволили из-за фотки кактуса, да. В рабочем чате меня игнорировали несколько дней, не могли объяснить, где я накосячил. Написали, что я должен явиться на очную беседу либо написать заявление по собственному. По совместительству я работаю еще в одном университете, и свободного времени не так много. Я написал ответный ультиматум, что приду на беседу, когда узнаю причину. Меня вновь проигнорировали, — рассказал Жданов.

Преподаватель добавил, что в итоге написал заявление. О причинах произошедшего, продолжил собеседник, ему пришлось «кое-как» узнавать через студентов, которые и подтвердили, что всему виной снимок колючего растения.

Они назвали это «шуткой ниже пояса». Я был просто в шоке от происходящего, как и студенты. Им запретили упоминать мое имя и публиковать мемы с кактусами после этого инцидента. Мне кажется, что они просто решили докопаться, а я пошел на принцип, — отметил преподаватель.

Жданов посетовал, что в этой ситуации ему жаль студентов, так как в колледже есть кадровые проблемы. Он также уточнил, что руководство учебного заведения никак не пыталось урегулировать эту ситуацию.

Ранее преподаватель записал видеоролик, в котором рассказал, что давно увлекается цветоводством, и показал свою коллекцию кактусов. Преподаватель добавил, что 9 марта растения зацвели, и он решил поделиться несколькими фото с коллегами. После этого педагога удалили из всех рабочих чатов и пригласили на очный разговор из-за того, что он отправляет в чат «неприличные вещи». Отмечается, что в учебном заведении ситуацию не комментировали.