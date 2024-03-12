Преподаватель колледжа в Волгограде потерял работу из-за фото кактуса V1.ru: в Волгограде преподаватель колледжа потерял работу из-за фото кактуса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Преподаватель волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов лишился работы из-за фотографии кактуса, которую он отправил в рабочий чат, пишет V1.ru. По данным портала, коллеги молодого человека сочли снимок цветка неприличным.

Уволили меня за то, что я написал: «Смотрите, какая классная композиция», — рассказал Жданов.

Мужчина записал видеоролик, в котором рассказал, что давно увлекается цветоводством, и показал свою коллекцию кактусов. Преподаватель добавил, что 9 марта растения зацвели, и он решил поделиться несколькими фото с коллегами. После этого педагога удалили из всех рабочих чатов и пригласили на очный разговор из-за того, что он отправляет в чат «неприличные вещи». Отмечается, что в учебном заведении ситуацию не комментировали.

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