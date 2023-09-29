Провокационное фото и женская сумка погубили карьеру российского учителя Baza: в Сургуте школьному учителю пришлось уволится из-за фото в женском пальто

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Учитель одной из школ Сургута был вынужден уволиться после того, как на него поступила анонимная жалоба с обвинениями в пропаганде ЛГБТ, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, причиной обращения стала размещенная в соцсети фотография преподавателя в женском пальто.

Как пишет Baza, родители учеников гимназии имени Салманова были возмущены внешним видом нового учителя математики, который, как утверждается, ходил на работу с длинными волосами, татуажем бровей и с женской сумкой. Сначала возмущение ограничивалось родительскими чатами в мессенджере. По данным канала, позднее администрация школы получила анонимную жалобу, и учителю пришлось уволиться по собственному желанию, чтобы не провоцировать скандал.

Ранее администрация школы в Ишиме уволила учителя за фотосессию с кальяном и автоматом Калашникова. Решение о своем увольнении девушка называет несправедливым и возмутительным.

До этого учитель английского из Москвы покончила с собой после публикации фотографий на сайте по предоставлению эскорт-услуг. После данного инцидента девушка потеряла несколько индивидуальных учеников, а также подверглась травле. Родители учеников погибшей считают, что ее репутацию намеренно очернили.