В Забайкалье женщина разбилась при падении с пятого этажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Краснокаменске при падении с пятого этажа многоквартирного дома погибла девушка, сообщает «Забайкальский рабочий» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД. Материалы дела находятся на расследовании у СК России по Забайкальскому краю. Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск» сообщал, что в момент ЧП в квартире отдыхала компания молодых людей. По данным Telegram-канала Babr Mash, погибшей оказалась 38-летняя хозяйка квартиры, ее крики до падения слышали местные жители.

Хочу к маме! Мамочка, забери меня! — кричала женщина перед падением.

Полиция уточняет все обстоятельства произошедшего. Известно, что у погибшей осталась дочь, а год назад она похоронила мужа.

Днем ранее в Краснодаре при падении с шестого этажа на козырек магазина выжила девушка. Но ее супруг некоторое время не давал медикам подойти к пострадавшей и даже завязал драку с одним из потерпевших.

Ранее в Рязани при падении из окна 22-го этажа погибла участница седьмого сезона реалити-шоу «Пацанки» Юлия Михайлова. Причины произошедшего не назывались.