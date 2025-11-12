Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 09:59

В Забайкалье банда вывезла из России лес на сумму более 1 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Забайкальском крае выявили банду контрабандистов, которая вывезла из России лес на сумму 1 млрд рублей, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Свыше миллиарда рублей — такова стоимость леса, который контрабандой вывезли из России участники преступного сообщества, — сказала Волк.

Представитель МВД отметила, что банда была создана в 2012 году одним из жителей Забайкалья и иностранцем из Азии. Позднее к их деятельности примкнули еще шесть человек. Они покупали и перерабатывали древесину, а затем подделывали документы для ее вывоза за границу.

Ранее восемь человек задержали в Приморье за незаконную вырубку 336 елей и пихт. Им грозит от трех до шести лет тюрьмы с возмещением ущерба. В правительстве отметили, что сумма ущерба составляет более 1,3 млн рублей.

До этого глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет. Он пояснил, что дуб, насчитывающий сотню лет, грозит обойтись гражданину в большую сумму.

Россия
Забайкальский край
леса
злоумышленники
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 2,8 млн семей могут лишиться льготной ипотеки
Балерина перечислила лучшие упражнения для поддержания правильной осанки
«Поцелуй Еревана»: Армению уличили в планах «отвязаться» от России
Бельгию предупредили о последствиях в случае конфискации российских активов
Производитель лекарств от ВИЧ из КНДР решил выйти на российский рынок
Находящийся под следствием экс-глава ГАИ рискует остаться без имущества
Уличный конфликт между двумя компаниями закончился поножовщиной
Разведчики узнали о хитрой схеме Армении с украинским зерном
Токио ответил на запрет на въезд в Россию для 30 японцев
В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России
Жителям российского города ограничили водоснабжение
Путин отправится в Индию с рабочим визитом
Россиян предупредили о способах фишинга в мессенджерах
Простой способ приготовить сочное куриное филе с прованскими травами
В Орловской области раскрыли последствия ночного налета дронов ВСУ
В США раскрыли предполагаемую стратегию России по Украине
В Госдуме раскрыли, как вернуть часть средств за платные медицинские услуги
Офис британского премьера пытается установить контакт с Россией
Криминалист оценил шансы раскрыть преступление с бомбой в Красногорске
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.