В Забайкалье банда вывезла из России лес на сумму более 1 млрд рублей

В Забайкальском крае выявили банду контрабандистов, которая вывезла из России лес на сумму 1 млрд рублей, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Свыше миллиарда рублей — такова стоимость леса, который контрабандой вывезли из России участники преступного сообщества, — сказала Волк.

Представитель МВД отметила, что банда была создана в 2012 году одним из жителей Забайкалья и иностранцем из Азии. Позднее к их деятельности примкнули еще шесть человек. Они покупали и перерабатывали древесину, а затем подделывали документы для ее вывоза за границу.

Ранее восемь человек задержали в Приморье за незаконную вырубку 336 елей и пихт. Им грозит от трех до шести лет тюрьмы с возмещением ущерба. В правительстве отметили, что сумма ущерба составляет более 1,3 млн рублей.

До этого глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет. Он пояснил, что дуб, насчитывающий сотню лет, грозит обойтись гражданину в большую сумму.