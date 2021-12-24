В Ялте возник риск приостановки общественного транспорта из-за снегопада

Власти Ялты заявили о возможном прекращении работы общественного транспорта в связи с сильным снегопадом, который непрерывно продолжает накрывать город уже третьи сутки. В школах и детских садах 24 декабря из-за непогоды объявили короткий день, работодателям было рекомендовано отпустить сотрудников домой.

В связи с такими непростыми погодными условиями существует высокий риск прекращения работы общественного транспорта в ближайшие часы!!! Прошу работодателей отпустить сотрудников!! Сокращаем учебный процесс — отпускаем детей по домам, — такое сообщение опубликовала глава администрации города Ялта Янина Павленко на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены).

Павленко добавила , что все силы и средства привлечены для борьбы со снегом, отметив, что даже сотрудники, находящиеся в отпусках, были вызваны для помощи в борьбе с результатами снегопадов. По словам Павленко, в данный момент 319 человек задействованы в снегоуборочных работах, а также девять единиц специальной техники и машины Крымавтодора.

Градоначальница также призвала жителей не оставлять автомобили на узких участках дороги, чтобы не мешать проезду снегоуборочной техники.

Непогода также ожидается в Москве к вечеру пятницы, 24 декабря, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Это связано с североатлантическим циклоном «Квинтус». По словам синоптика, с вечера пятницы до середины дня в субботу ожидается выпадение 10% месячной нормы осадков и сугробы до 27 см, что на 10 см выше нормы.