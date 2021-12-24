В Москву придут снегопады, метели и «барическая пила»

Уже к вечеру пятницы в Москве ожидается штормовой ветер и снегопад, в субботу прогнозируются скачки атмосферного давления, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости. По его словам, такую погоду принесёт в столицу циклон «Квинтинус».

Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19–21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнётся позёмок — ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом, — сказал Тишковец.

Он добавил, что непогоду в столицу принесёт североатлантический циклон «Квинтинус». По словам синоптика, с вечера пятницы до середины дня в субботу в городе выпадет 10% месячной нормы осадков, сугробы вырастут с 22 до 27 см, что на 10 см выше нормы, порывы ветра сохранятся до 11–16 м/с, это создаст метель с ухудшением видимости на дорогах.

Кроме того, по словам Тишковца, в полдень субботы атмосферное давление опустится с 740 до 725 мм ртутного столба, достигнув «барического дна». После этого оно снова начнёт стремительно расти, достигнув ночью воскресенья 735 мм ртутного столба.

Это настоящая «барическая пила», что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об оранжевом уровне погодной опасности в столице. По данным синоптиков, погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы сохранится в регионе до полудня субботы, 25 декабря. Также ожидается гололедица.