Москвичей предупредили о порывистом ветре и морозах в выходные

В Москве и Московской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально низких температур, говорится на сайте Гидрометцентра. Погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы сохранится в регионе до полудня субботы, 25 декабря. Также ожидается гололедица.

До утра воскресенья, 26 декабря, в столице будет ветрено: ожидаются порывы до 17 м/с. Ветер, по прогнозам, стихнет только к 9 утра.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно покупать традиционные тёплые вещи и обувь во время декабрьских холодов. Выросла популярность валенок, шапок-ушанок, пуховых платков, шалей и шуб. Например, продажи валенок с 1 по 20 декабря выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, галош — в два раза, а шапок-ушанок — в три.

В два раза больше стали покупать традиционные русские пуховые платки и шали и в четыре — шубы. Популярнее всего экошубы из искусственного меха, за декабрь их купили в два раза больше, чем натуральные. Чаще всего россияне выбирают модели от 7 до 20 тысяч рублей.

При этом есть регионы, где интерес к шубам выше, чем в других. Так, в Костромской области продажи выросли в восемь раз по сравнению с прошлым годом, в Кировской области и в Карачаево-Черкесии — в семь раз, а в Кабардино-Балкарии и Бурятии — в шесть.