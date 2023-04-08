В Уссурийске завели уголовное дело после находки костей в сгоревшей машине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уссурийске следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в сгоревшем автомобиле человеческих останков. В доме у арендатора автомобиля прошел обыск. Об этом сообщает СУ СК по Приморскому краю.

В сгоревшем автомобиле обнаружены останки человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщили в СК.

Следователи выяснили личность человека, арендовавшего автомобиль, и провели обыск у него на квартире. Известно, что в результате были изъяты «вещи с веществом бурого цвета».

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Накануне сообщалось, что в городе Уссурийске Приморского края был обнаружен обгоревший автомобиль марки Mazda, в котором находились костные останки. Машину, припаркованную на краю обрыва, нашли днем 7 апреля в районе дома № 1 по Сельскохозяйственной улице.

Ранее в Петропавловске-Камчатском было обнаружено расчлененное тело пресс-секретаря местного городского суда 38-летнего Дмитрия Арбугаева. Его друзья рассказали, что он ушел в гости к приятелю и больше не выходил на связь.