В Приморском крае нашли обгоревший автомобиль с костями

Фото: Прокуратура Приморского края

В Уссурийске Приморского края был обнаружен обгоревший автомобиль марки Mazda, в котором находились костные останки, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале. Машину, припаркованную на краю обрыва, нашли днем 7 апреля в районе дома № 1 по Сельскохозяйственной улице.

В салоне машины обнаружены фрагменты костей, принадлежность которых будет установлена в результате экспертиз, — говорится в сообщении.

Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее в Петропавловске-Камчатском было обнаружено расчлененное тело пресс-секретаря местного городского суда 38-летнего Дмитрия Арбугаева. Его друзья рассказали, что он ушел в гости к приятелю и больше не выходил на связь.

Пресс-секретарь суда пропал в ночь с 22 на 23 февраля. Его родные обратились в полицию, однако поиски со стороны силовиков и волонтеров долгое время не давали результатов. По данным канала, голову и тело Арбугаева нашли 1 марта в снегу на улице Невельского.