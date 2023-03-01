Расчлененное тело пресс-секретаря горсуда нашли на Камчатке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Петропавловске-Камчатском обнаружено расчлененное тело пресс-секретаря местного городского суда Дмитрия Арбугаева, передает Telegram-канал Amur Mash. По имеющимся данным, 38-летний мужчина исчез неделю назад. Его друзья рассказали, что Дмитрий ушел в гости к приятелю и больше не выходил на связь.

Пресс-секретарь суда пропал в ночь с 22 на 23 февраля. Его родные обратились в полицию, однако поиски со стороны силовиков и волонтеров долгое время не давали результатов. По данным канала, голову и тело Дмитрия нашли 1 марта на улице Невельского, останки лежали в снегу.

Ранее в Выборге Ленинградской области прохожая с собакой обнаружила две отрубленные человеческие ноги. Останки были найдены под мостом рядом с Анненскими укреплениями. По словам женщины, других частей тела она не видела. По версии криминалистов, человеческие конечности могли пролежать под мостом от двух недель до месяца. Следственный комитет РФ начал проверку по данному факту.

В январе в Забайкалье обнаружили расчлененный труп 40-летнего мужчины. По информации СУ СК края, тело обнаружили в выгребной яме в селе Урульга Карымского района. В убийстве заподозрили знакомого жертвы, с которым тот накануне распивал спиртные напитки.