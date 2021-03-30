В Улан-Удэ выпустят первый российский дозатор для медлабораторий

https://static.news.ru/photo/1130014c-915c-11eb-9497-96000091f725_660.jpg Фото: Ben Birchall/ТАСС

Приборостроительное производственное объединение Улан-Удэ в ближайшее время выпустит уникальный пипеточный дозатор, не имеющий аналогов на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе визита в Бурятию в ноябре 2020 года поручил предприятию, производившему ранее только наконечники для дозаторов, разработать сам дозатор. Как пишет «МК-Улан-Удэ», объединение приступило к конструкторским разработкам уже в декабре. В настоящее время готов прототип изделия в металле.

Планируется, что образец ляжет в основу серийного производства дозаторов, которые будут выпускаться из медицинского пластика. В текущем году будут завершены все процедуры с регистрацией и испытаниями, в следующем производители планируют выйти на серийно производство электронных и многоканальных дозаторов.

Потребность в дозаторах выросла после начала пандемии коронавирусной инфекции. Приспособление требуется для проведения медицинских и микробиологических анализов. В настоящее время порядка 80% наконечников для дозаторов доставляются в РФ из Финляндии, Германии, Швейцарии, Италии и КНР.

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