В Туле задержан школьник, спаливший аккумуляторный шкаф на железной дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмиклассник из Тульской области 21 мая был задержан по подозрению в поджоге аккумуляторного шкафа на железной дороге, передает Telegram-канал Baza. Горящий батарейный шкаф был обнаружен 19 мая в двух километрах от станции Ревякино.

Подростку 14 лет, он проживает в Туле. Он уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

СМИ сообщали, что уничтоженный огнем аккумуляторный шкаф предназначался для резервного питания устройства, оповещающего о сходе поезда с рельсов или возможном столкновении. На месте поджога были найдены детали от зажигалки и следы от колес автомобиля.

В ночь на 18 мая в Казани трое подростков подожгли сразу четыре релейных шкафа. Диверсия была устроена на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе столицы Татарстана. В результате было задержано движение пяти грузовых поездов. Устроителям поджога по 14–15 лет. Им грозит привлечение к уголовной ответственности по статье о диверсии. Максимальный срок наказания по ней составляет до 20 лет лишения свободы. Двое из троих школьников ранее уже привлекались к ответственности за повреждение имущества.