ВСУ ночью атаковали Тульскую область

Вооруженные силы Украины атаковали Тульскую область в ночь на субботу, 5 июля, написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, средствами противовоздушной обороны был сбит один вражеский беспилотник. Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал, повреждений также зафиксировано не было. В МО России данную информацию пока не комментировали.

Подразделения ПВО Минобороны России продолжают работу по защите Тульской области. Минувшей ночью был уничтожен БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее украинские войска ударили беспилотниками по территории Чувашии. Как утверждает глава республики Олег Николаев, всего противник задействовал два летательных аппарата. В результате один из них рухнул на крышу здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после июньской атаки.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Энгельсе и Саратове повреждены жилые дома. Он не уточнил, какого типа были дроны. Минобороны России эту информацию не комментировало.