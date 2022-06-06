В Тольятти 22 человека неудачно поели роллов из доставки В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Более 20 человек, включая троих детей и беременную женщину, обратились в службу скорой медицинской помощи Тольятти с признаками пищевого отравления, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Самарской области. Все пострадавшие заказывали роллы в одной из тольяттинских компаний по доставке еды, первые случаи отравления были зафиксированы 3 июня.

В службу скорой медицинской помощи Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции, в том числе трое детей и одна беременная женщина. <...> 11 пациентов госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, остальные пациенты лечатся амбулаторно. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят санэпидрасследование. СУ СК РФ по Самарской области и региональная прокуратура также начали проверку по факту отравления.

Ранее в Селенгинском районе Бурятии 17 детей и 14 взрослых попали в больницу с кишечным отравлением. Люди начали жаловаться на острую боль в животе после школьного чаепития, организованного в связи с окончанием учебного года, им был поставлен диагноз «сальмонеллез». По данному факту проводится доследственная проверка. Сообщается, что продукты, включая заправленные салаты и закуски, пострадавшие приобрели в продуктовых магазинах, горячие блюда приготовили в школьной столовой.