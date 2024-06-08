В Свердловской области нашли пропавших детей МЧС: пропавшие в Свердловской области дети найдены живыми

Фото: t.me/mchs_official/19177

МЧС России в официальном Telegram-канале сообщило, что пропавшие ранее в лесу дети — брат и сестра Гриша и Вика найдены живыми. Вместе с ними были две их собаки породы бигль.

По информации ведомства, жизни детей ничего не угрожает, после эвакуации из леса их передадут врачам. В поисках потерявшихся участвовали 654 специалиста и 98 единиц техники.

Региональное МВД заявляло, что вечером 4 июня 12-летний Григорий и его родная 10-летняя сестра Виктория вместе со своим дедушкой 1957 года рождения и двумя собаками породы бигль ушли порыбачить на реку Липка Слободо-Туринского района. Ночью компания заблудилась и переночевала под открытым небом.

Утром 5 июня они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина около 22:00 того дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, — сообщала пресс-служба МВД.

Оперуполномоченные и участковые обошли три деревни и около 15–20 км в радиусе предполагаемого места пропажи. В поисках брата и сестры использовались вертолеты с тепловизорами и пять служебных овчарок.

Ранее СМИ сообщали, что в Свердловской области пропали 12-летний мальчик и его 10-летняя сестра. По их информации, несовершеннолетние отправились с дедушкой в лес около деревни Бурмакина в Слободо-Туринском районе.