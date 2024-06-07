Маленьких детей несколько дней ищут в лесу на Урале SHOT: в Свердловской области ищут заблудившихся в лесу детей

Фото: НАК

В Свердловской области 12 летний мальчик и его 10-летняя сестра пропали в лесу в Слободо-Туринском районе во вторник, 4 июня, сообщил Telegram-канал SHOT. Их ищут сотни волонтеров, полицейских и сотрудников МЧС.

Дети 4 июня пошли с дедушкой в лес около деревни Бурмакина. Мужчина вернулся на следующий день, но внуков с ним не было. Он утверждает, что выбрался из леса чудом и чуть не утонул. По данным SHOT, мужчина не смог объяснить, почему разделился с внуками, у него есть проблемы с речью после инсульта.

Мама детей сообщила, что раньше они никогда не убегали из дома. Известно, что ребята приехали из Тюмени и не знают местность. В настоящее время их ищут около 300 человек. За ночь обследовано два участка леса и прилегающих дорог. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приморье собака спасла заблудившегося в лесу шестилетнего ребенка, всю ночь согревая его теплом своего тела. Мальчика по имени Платон нашли в лесу около 08:00 (01:00 по московскому времени). Ребенок спал в обнимку со щенком. Пострадавшего с переохлаждением доставили в больницу. Родителей мальчика могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако Семья Платона не состоит на учете, и помимо сына воспитывает дочь. Начата проверка органов профилактики безнадзорности.