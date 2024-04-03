Щенок спас заблудившегося в лесу мальчика от переохлаждения в Приморье RT: собака всю ночь согревала заблудившегося в лесу мальчика в Приморье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Приморье собака спасла заблудившегося в лесу шестилетнего ребенка, всю ночь согревая его теплом своего тела, сообщили изданию «RT на русском» в местной прокуратуре. Мальчика по имени Платон нашли в лесу около 08:00 (01:00 по московскому времени).

Ребенок накануне ушел из поселка Хрустального гулять с семимесячным щенком Степаном. Мальчик взял с собой мамин телефон, но не смог рассказать, где находится. Его всю ночь искали волонтеры и полицейские. Нашли в лесу около 08:00 по местному времени. Ребенок спал в обнимку со щенком. Мальчика с переохлаждением доставили в больницу.

Родителей мальчика могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако Семья Платона не состоит на учете, и помимо сына воспитывает дочь. Начата проверка органов профилактики безнадзорности.

Ранее в Петербурге спасатели помогли бобру, затерявшемуся в спальном районе и терроризировавшему горожан. Они забрали агрессивного грызуна и отправили в Южно-Приморский парк, откуда он поплыл к Финскому заливу искать новый дом.

До этого в приморском Арсеньеве раненая косуля пришла за помощью в детскую поликлинику. Животное нашли лежащим на крыльце медучреждения. Полицейские вместе с сотрудниками Госохотнадзора поймали его и отвезли в заказник регионального значения «Тихий».