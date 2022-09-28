В Свердловской области допустили мобилизацию военных без опыта Военком Свердловской области Чирков заявил, что военных без боевого опыта могут мобилизовать

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Мобилизация

Жители Свердловской области, не имевшие опыта реальных боевых действий, тоже могут попасть под частичную мобилизацию, заявил врио военного комиссара региона Сергей Чирков. Однако он отметил, что приоритет отдается тем, кто уже побывал в горячих точках, передает URA.RU.

В числе первых кандидатов рассматриваются люди, которые имеют востребованную военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в ходе участия в боевых действиях. Но это не означает, что граждане без такого опыта призываться не будут, — заявил Чирков.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно в Саху.

Также член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.