В ставропольском поселке зарезали участника СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный комитет по Ставропольскому краю задержал 18-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве участника СВО. По данным следствия, 6 июня задержанный в ходе конфликта ударил молодого человека ножом, так как он сделал замечание по поводу выгула собаки без поводка.

18-летний подозреваемый вернулся домой, вооружился кухонным ножом, пришел к 23-летнему соседу и нанес один удар в область живота. От полученных травм потерпевший скончался на месте, — говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу, ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Полиция проводит проверку для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее в Мурманске мужчина напал с ножом на трех человек. Сотрудники бара, около которого произошел инцидент, сообщили в дежурную часть полиции о конфликте между посетителями. Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний житель областного центра. Очевидец рассказал, что пострадавшие в поножовщине молодые люди хотели разнять драку.