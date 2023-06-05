«Все стояли в стороне»: очевидец раскрыл подробности мурманской поножовщины Мурманчанин рассказал, что пострадавшие в поножовщине парни хотели разнять драку

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Парни, пострадавшие при поножовщине возле бара в Мурманске, хотели разнять драку, которая началась незадолго до их выхода на улицу, рассказал NEWS.ru очевидец инцидента. По словам молодого человека, агрессивный мужчина, который напал с ножом на трех человек, сначала затеял конфликт с другой компанией, за которую решили вступиться.

Мы просто вышли покурить на улицу и увидели толпу, парень, который порезал моих друзей, уже толкался с тремя другими ребятами. Мой друг Александр решил разнять драку, но этот парень его толкнул. После [этого] Саша просто дал ему пощечину, чтобы успокоить. Он убежал и спустя пять минут выбежал с ножом, и началась просто резня, — рассказал очевидец.

По словам собеседника, мужчина порезал троих молодых людей, пока зеваки стояли в стороне. Он рассказал, что парни попытались остановить агрессора, как могли, и намеревались фактически совершить так называемый гражданский арест, однако в итоге парень с ножом скрылся. Впоследствии его задержали сотрудники ДПС.

В интернете сейчас распускают слухи, не зная всей ситуации, и делают нас всех виноватыми, хотя конфликт был еще до появления моих друзей. Один из троих ребят уже оклемался и ходит, но у него семь ножевых ранений, другие двое — в тяжелом состоянии, лежат в реанимации, прооперированные, — добавил очевидец.

Поводом для комментария стал инцидент в Мурманске, во время которого мужчина напал с ножом на трех человек. Сотрудники бара, около которого все произошло, сообщили в дежурную часть полиции о конфликте между посетителями. Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний житель областного центра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

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