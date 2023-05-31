Подросток устроил резню в Подмосковье Жительница Шаховской рассказала, что устроивший резню в Подмосковье подросток стоял на учете в ПНД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападение подростка с ножом на своих родственников произошло не в поселке Шаховская, а в деревне Щемелинки, расположенной неподалеку от поселка, рассказала NEWS.ru жительница Шаховской Наталья Васильева. Она отметила, что не знает причину произошедшего, но подросток, по ее словам, стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас его разыскивает полиция.

Мальчик — подросток 14 лет напал с ножом на бабушку и дедушку. Не знаю, из-за чего именно это произошло, но он стоит на учете в ПНД. Раз стоит на учете в психушке, вряд ли был спокойным и благополучным ребенком, — сказала женщина.

31 мая стало известно, что 14-летний подросток ранил ножом 60-летнего дедушку, 59-летнюю бабушку и 84-летнюю прабабушку, после чего скрылся. Медики диагностировали у мужчины рану бедра, 59-летнюю и 84-летнюю женщин подросток ранил в живот.

Ранее в Парагвае ученик одной из школ города Колония-Индепенденсия убил директора учебного заведения, поскольку захотел оставить учебу. Изначально подросток намеревался напасть на одноклассницу, но она вышла за тетрадями. Когда директор призвала учеников сдавать выполненную работу, школьник напал на женщину и нанес ей четыре удара ножом и убежал.