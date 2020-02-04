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В администрация города Сочи сообщили, что в городе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды. Из-за непрекращающихся дождей произошёл сход оползня и лавины.

За сутки выпало больше среднемесячной нормы осадков. Самая сложная ситуация сложилась в Лазаревском районе, там количество выпавших осадков превысило 66 миллиметров, — говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что наблюдались колебания уровня воды в реках Псезуапсе, Марьино, Аше, Хаджико, Шахе, Солохаул и Западный Дагомыс с достижением неблагоприятных отметок. Сейчас вода сошла, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство штата Минас-Жерайс объявило режим ЧС в 47 муниципалитетах региона из-за наводнения в результате ливней. На тот момент сообщалось о 38 жертвах стихийного бедствия.