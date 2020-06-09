https://static.news.ru/photo/ed3a37f4-a9f7-11ea-a33f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludek Perina/CTK/GlobalLookPress

Начальник Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС (ВНИИ ГОЧС) Сергей Диденко сообщил, что с 8 по 15 июня 2020 года в шести регионах России могут произойти потопы из-за дождей.

С 8 по 15 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется подтопление пониженных участков местности и выход воды на пойму в бассейне реки Енисей Енисейского района Красноярского края, на реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области, — привели сообщение ВНИИ ГОЧС в РИА Новости.

Кроме того, дожди могут вызвать потопы в Пожарском и Дальнереченском районах Приморского края на реках Бикин и Уссури, в Нерехтинском районе Костромской области на реке Солоница, а также в Шекснинском районе Вологодской области на реке Шексна.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге из-за угрозы подъёма уровня воды в дельте реки Невы закрыли затворы комплекса защитных сооружений. Позже дирекция КЗС опубликовала видео, на котором показано, как дамба остановила наводнение.