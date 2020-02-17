https://static.news.ru/photo/d9f50716-5185-11ea-ad04-fa163e074e61_660.jpg Подъём уровня воды в Неве Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закроют в связи с возможным подъёмом уровня воды в дельте реки Невы. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за скандинавского циклона.

Затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 14:10 17.02.2020 г., — говорится в сообщении дирекции КЗС.

Согласно прогнозу, в ночь на 18 февраля в городе ожидается усиление ветра до 25–28 метров в секунду и повышение уровня воды в устье Невы до 160–180 см. Судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру уже остановлено, движение автомобилей по САД КЗС идёт в штатном режиме.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге уже закрывали дамбу из-за угрозы наводнения в ночь на 6 февраля. Кроме того, останавливалось судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Поднятие воды в дельте Невы ожидалось тогда выше 161 см.