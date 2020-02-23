https://static.news.ru/photo/ef1a4ca6-563e-11ea-9317-fa163e074e61_660.jpg Фото: dambaspb_kzs/instagram.com

Дирекция комплекса защитных сооружений показала видео, как дамба Санкт-Петербурга остановила наводнение.

Ночью из-за шторма и шквалистого ветра уровень воды в Петербурге поднялся до 161 см. Волны достигали трёхметровой высоты. Для защиты города затворы дамбы были закрыты с вечера 22 февраля. На кадрах видно, как волны с силой бьются о сооружение. Сейчас затворы полностью открыли.

Погода в эти дни испортилась и в столичном регионе. 23 февраля МЧС рекомендовало жителям Москвы не парковать автомобили под деревьями и снизить скорость движения на дорогах из-за усиления ветра. В ведомстве порекомендовали пешеходам обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а водителям — избегать обгонов, перестроений и опережений.