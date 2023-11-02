Развожаев сообщил, что в Севастополе уничтожат три авиабомбы времен ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС 2 ноября уничтожат три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, ликвидацию боеприпасов проведут с 12:00 до 14:00 в районе бухты Гильзовая.

Сегодня сотрудники МЧС в районе бухты Гильзовая ориентировочно с 12:00 до 14:00 будут уничтожать три авиабомбы времен Великой Отечественной войны — ФАБ-100 и ФАБ-50, — написал Развожаев.

Он добавил, что взрыватели бомб сильно повреждены, поэтому специалисты уничтожат их на месте. Кроме того, Развожаев отметил, что на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 13:00 до 17:00 ликвидируют более 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Ранее жители Нижнего Новгорода в пятницу, 20 октября, услышали громкие звуки взрывов. Они отмечались в Канавинском районе, Мещерском озере и в Бору. По данным регионального управления МЧС, информация о взрывах не подтвердилась. Уточняется, что неподалеку от места, где предположительно были слышны взрывы, расположен военный поселок Мулино. Там находится Гороховецкий артиллерийский полигон.

В тот же день очевидцы сообщили о громком взрыве в центре Москвы. На улицу Чаянова приехали машины МЧС и скорой помощи. ЧП произошло в одном из жилых домов рядом с корпусами РГГУ.