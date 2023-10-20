Звуки взрывов напугали жителей Нижнего Новгорода

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Жители Нижнего Новгорода в пятницу, 20 октября, услышали громкие звуки взрывов, сообщает издание «Подъем». Они отмечались в Канавинском районе, Мещерском озере и в Бору. По данным регионального управления МЧС, информация о взрывах не подтвердилась.

Была такая информация, выяснилось, что вызовы были ложными. Информация была ложной. Взрывы нигде не подтвердились. А в чем там было дело, пока не известно. Но взрывов не было, — сообщили изданию в МЧС.

Уточняется, что неподалеку от места, где предположительно были слышны взрывы, расположен военный поселок Мулино. Там находится Гороховецкий артиллерийский полигон, поясняет издание.

Также в пятницу очевидцы сообщили о громком взрыве в центре Москвы. На улице Чаянова приехали машины МЧС и скорой помощи. ЧП произошло в одном из жилых домов, рядом с корпусами РГГУ. На место происшествия прибыли и сотрудники «Мосгаза».

Взрыв 20 октября произошел и в Брянской области. Как отмечается, это было связано с атакой Вооруженных сил Украины. Дрон влетел в топливную цистерну на таможенном посту в Брянской области. Никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.