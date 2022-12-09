В Сети появилось видео с вороном, который остановил грузовую машину и не отходил с дороги до тех пор, пока водитель не вынес ему еду. Инцидент произошел тогда, когда автомобиль двигался из села Ботулу Верхневилюйского улуса в Якутии. На видео пассажир фуры рассказывает, что они покормили птицу хлебом, после чего она начала их преследовать.
Он не отстает. Пытается нас остановить. Почему он это делает? Может, проверить машину? — говорят мужчины.
На кадрах видно, как ворон летит впереди автомобиля, а затем садится на дороге, не давая машине проехать. Сделав остановку, водитель бросает птице кусок хлеба. Ворон берет улов и улетает.