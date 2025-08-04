СК опубликовал видео с места ликвидации террористов в Кабардино-Балкарии

Следственный комитет России опубликовал видео с места ликвидации предполагаемых террористов в Кабардино-Балкарии. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов осматривают территорию и оформляют протокол.

Инцидент произошел ночью 1 августа на окраине села Исламей. Во время совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии силовики попытались задержать троих мужчин, которых подозревают в участии в международной террористической организации. На требование сдаться они открыли стрельбу. Ответным огнем их нейтрализовали.

При осмотре места происшествия следователи изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Пострадавших среди сотрудников силовых ведомств нет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону предотвратили теракт против высокопоставленного военного Минобороны РФ. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, завербованный украинскими спецслужбами через знакомого. У него нашли самодельную бомбу и видеокамеру для наблюдения.