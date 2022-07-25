Мэр Красноярска уходит в отставку Мэр Красноярска Еремин уходит в отставку

Фото: Социальные сети Сергея Еремина

Сергей Еремин

Мэр Красноярска Сергей Еремин уходит в отставку, сообщили NEWS.ru в администрации города. Градоначальник займет пост вице-губернатора края и будет курировать благоустройство столицы региона и других городов. Новую должность Еремину предложил губернатор Александр Усс.

Красноярску очень повезло с тем, что в нём живут люди созидающие и думающие, любящие и преданные, неравнодушные и креативные. Спасибо вам за то, что в этом пути вы были рядом. Поддерживали и критиковали, радовались общим победам и расстраивались из-за неудач. Этот опыт дал понять: управлять миллионным городом нереально. Реально им жить, дышать, стать его кровью и плотью. Только тогда будет результат, — написал Еремин на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что пришло время выбрать новое направление своего пути.

Сегодня губернатор края предложил мне перейти на работу в администрацию губернатора, доверил огромное направление работы — в качестве его заместителя буду курировать развитие муниципалитетов нашего края. Задач очень много, рассчитываю, что пятилетний опыт руководства миллионным городом позволит мне их решить, — сказал мэр.

Он сообщил, что 26 июля внесет в городской Совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий главы города, а на следующей неделе состоится заседание сессии, где депутаты примут отставку.

22 июля в Красноярском крае был задержан министр транспорта региона Константин Димитров. Отмечается, что задержание связано с проектом строительства метрополитена в Красноярске.

Ранее в июле по подозрению в превышении служебных полномочий был арестован экс-руководитель казенного учреждения «Краевое транспортное управление», выступавшего заказчиком проектировки метро в Красноярске. Уголовное дело было возбуждено в ходе прокурорской проверки, выявившей ущерб бюджету в размере 742 млн рублей.