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15 июля 2025 в 12:06

Мэр одного города предложила свой вариант вместо строительства военных баз

Мэр Нарвы Райк призвала строить жилье вместо военной базы

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Мэр Нарвы Катри Райк призвала обменять участки под военную базу на участки для жилой застройки. До нее начальник генштаба эстонских сил обороны Вахур Карус предложил построить военную базу в приграничном с Россией городе, там планируют разместить 250 военных. Райк во время общения с изданием Postimees обратила внимание, что местное население не хочет жить рядом с военным объектом.

Моя личная точка зрения такова, что мы должны эти земли обменять, например, на участки, которые находятся у дороги на Нарва — Йыэсуу, где можно будет строить новые жилые здания в виде, допустим, рядных домов, — отметила она.

В материале сказано, что соответствующее предложение еще не обсуждалось на уровне горсобрания. Ожидается, что его рассмотрят 28 августа — когда городское собрание соберется в следующий раз.

До этого стало известно, что Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций против России. Как заявил глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна, Таллин требует включить снижение верхнего предела цен на нефть из РФ.

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