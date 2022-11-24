В Санкт-Петербурге подсчитали ущерб от взрыва на газопроводе СК: взрыв газопровода в Ленинградской области обошелся владельцу в 14 млн рублей

Фото: Dmitri Lovetsky/AP/TASS

Пожар на газопроводе во Всеволожском районе Ленинградской области

Следственный комитет Ленобласти оценил ущерб после взрыва газопровода компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», который произошел 19 ноября, в 14 млн рублей. По данным следствия, на энергообъекте произошла утечка газа с последующим воспламенением. СК возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). <...> ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» причинен ущерб на сумму около 14 млн рублей, — сказано в сообщении.

Расследование проводят руководители регионального следственного управления и криминалисты. В СК уточнили, что по результатам проверки был назначен ряд экспертиз. Следователи устанавливают причастных к произошедшему.

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, — заключили в СК.

Ранее в комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти сообщили, что из-за пожара было принято вынужденное решение об отключении газораспределительной станции «Восточная». Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что теплоэлектростанцию Всеволожска перевели с газа на мазут. Котельные также были переведены на резервный вид топлива.

Взрыв произошел на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени после мощного грохота. Жители района сообщили, что в момент взрыва стены и окна их домов задрожали, в воздухе ощущался сильный запах газа.