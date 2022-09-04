В поселке под Самарой ассенизатор потушил пожар фекалиями

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В поселке Шмидта (Запанское) под Самарой ассенизатор принял участие в тушении пожара, сообщает блогер и журналист Илья Круговой на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, мимо проезжал мужчина с цистерной, полной отходов, он заметил возгорание, остановился и стал поливать огонь из шланга находившимися в цистерне фекалиями.

Отважный житель Запанского потушил пожар говном, — написал блогер.

Ранее стало известно, что в городе Новомосковске Тульской области собака провалилась в выгребную яму на территории монастыря. Пес едва не утонул в отходах, но прибывшие на помощь волонтеры смогли вытащить его.

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