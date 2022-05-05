В рязанской больнице освоили новый способ лечить рак предстательной железы

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В рязанской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) освоили новый способ лечить рак предстательной железы, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения. Лапароскопическая радикальная нервосберегающая простатэктомия сокращает время заживления травмы, так как является малоинвазивной технологией.

Лапароскопический доступ, который с успехом применяется в урологическом отделении БСМП, позволяет минимизировать операционную травму, что приводит к более быстрому восстановлению пациента, — рассказал главный врач БСМП профессор Виктор Филимонов.

Кроме того, эта процедура снижает риск возникновения осложнений вроде недержания мочи.

Рак предстательной железы лечится полным удалением простаты, жировой клетчатки и лимфоузлов, в которые могут попасть метастазы.

28 марта стало известно, что уникальную технологию иммунотерапии раковых заболеваний разрабатывают в Крыму. Чтобы стимулировать иммунитет больных, будут использовать регенеративную медицину, объяснил начальник отдела биомедицинских технологий инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» КФУ Игорь Самохвалов. Так можно создать много ключевых клеток иммунитета, научить их обнаруживать раковые клетки и протестировать.