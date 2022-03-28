В Крыму начали разрабатывать уникальную терапию онкологических болезней

Уникальную технологию иммунотерапии раковых заболеваний разрабатывают в Крыму, сообщает «МК в Крыму». Чтобы стимулировать иммунитет больных, будут использовать регенеративную медицину, объяснил начальник отдела биомедицинских технологий инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» КФУ Игорь Самохвалов. Так можно создать много ключевых клеток иммунитета, научить их обнаруживать раковые клетки и протестировать.

Уникальность проекта состоит в том, что силами наших учёных был разработан крайне эффективный метод получения большого количества «обучаемых» иммунных клеток из плюрипотентных стволовых клеток человека, — рассказал Самохвалов.

Он добавил, что так можно получить неограниченное количество клеток более высокого потенциала, чем если использовать дендритные клетки из моноцитов крови. По расчётам врачей, такие клетки примет организм пациента, потому что они получены от него же.

Учёные Крымского федерального университета реализуют проект на грант Российского научного фонда в 19 млн рублей, он рассчитан на три года.

Ранее в Крыму начали проводить диагностику лейкемии для дальнейшего лечения с помощью генетического анализа. Точный диагноз позволит подобрать необходимые препараты.