Крымские врачи стали применять генетический анализ для диагностики лейкемии

В Крыму начали проводить диагностику лейкемии для дальнейшего лечения с помощью генетического анализа. Точный диагноз позволит подобрать необходимое лечение, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу КФУ им. Вернадского.

Мы получаем данные об особенностях болезни по изменениям в фенотипе клеток при помощи проточного цитометра, который на сегодняшний день является одним из наиболее современных методов. Также с помощью этой технологии можно отследить влияние химиотерапии на организм, чтобы понять степень ее эффективности или провести коррекцию курса, — рассказал начальник отдела биомедицинских технологий инжинирингового центра «Генетические и клеточные биотехнологии» КФУ Игорь Самохвалов.

До этого анализы с подозрением на лейкемию из Крыма приходилось направлять в лаборатории Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь их можно проверять в КФУ им. Вернадского.

Ранее врач-онколог, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов назвал категории людей с повышенным риском онкологических заболеваний. К ним относятся люди с лишним весом, курильщики и те, кто постоянно испытывает стресс. Курение как фактор он подчеркнул особо.