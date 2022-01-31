В Рязани открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

В Рязани с 10:00 до 16:00 ежедневно любой желающий сможет сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Пункты расположены у Дворца торжеств на Московском шоссе, у МКЦ на площади Победы, у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне и у ТРК «Полетаевский» в Горроще, пишет «МК в Рязани».

Процедура тестирования занимает не более 10 минут. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Пройти тест можно бесплатно без предварительной записи, — сообщает издание.

По данным СМИ, у пунктов экспресс-тестирования уже с утра выстраиваются очереди из желающих провериться на коронавирус. В палатках стоят столы и стулья. Помимо этого, пункты оборудованы электричеством и системой отопления.

Ранее в Рязани начал работу Единый центр вакцинации от коронавируса, открытый по поручению губернатора области Николая Любимова. Медучреждение способно обслуживать до 1,8 тысячи человек ежедневно с возможностью расширения пропускной способности до трёх тысяч человек: в нём работают более 50 специалистов.