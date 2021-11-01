В Рязани открылся Единый центр вакцинации от коронавируса

В Рязани начал работу Единый центр вакцинации от коронавируса, открытый по поручению губернатора области Николая Любимова. Он будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00, пишет «МК в Рязани».

Медучреждение способно обслуживать до 1,8 тысячи человек ежедневно с возможностью расширения пропускной способности до 3 тысяч человек: в нём работают более 50 специалистов. Приём граждан и вакцинация от коронавируса проводится при наличии у пациентов паспорта, СНИЛСа и полиса ОМС. По просьбам жителей региона, вакцинироваться можно будет без предварительной записи.

Наша задача — быстро и оперативно реагировать на вызовы времени, и, в первую очередь, на обращения людей. Крайне быстро сработали Корпорация развития Рязанской области, минздрав, все поликлиники, которые участвуют в этой работе. Прошло меньше недели с моего поручения до первого приёма в Едином центре вакцинации, — похвалил Любимов.

Ранее стало известно, что более 70% жителей Симферополя уже привились от коронавируса. Первый компонент вакцины от коронавируса в Крыму получили более 660 тысяч человек, вторым вакцинировано более 550 тысяч человек.