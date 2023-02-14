В Ростове тракторист вывалил два ковша грязи на авто, мешавшее уборке снега

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Нетривиальный способ решения дорожного конфликта попал на камеру очевидцев в Ростове. Работник ЖКХ на тракторе вывалил два ковша грязных осадков на «Газель», которая мешала уборке снега.

Водитель грузовой легковушки при этом находился поодаль от происшествия. Telegram-канал «Ростов главный» утверждает, что мужчина оказался несговорчив и не освободил дорогу для коммунального служащего. Только когда на лобовом стекле оказалась порция каши из снега и грязи, водитель сел за руль и решился отогнать автомобиль.

Ранее юрист Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru заявил, что граждане могут официально пожаловаться в управляющую компанию, управу и администрацию города. По его словам, обратиться можно по телефону и затем продублировать письменно посредством электронной почты. Эксперт призвал помнить, что уборка снега относится к оплачиваемым услугам, независимо от источника финансирования.