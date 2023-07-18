В Ростове-на-Дону мигрант убил своего родственника на глазах у прохожих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону пьяный иностранец набросился на своего родственника на глазах у прохожих, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Уточняется, что от полученных травм потерпевший скончался на месте. После совершения преступления злоумышленника задержали. По факту убийства возбуждено уголовное дело, начато расследование.

Telegram-канал «Че по Ростову» отмечает, что соотечественники погибшего мужчины стали волочь его тело через детскую площадку на глазах женщин и детей. По информации канала, полиция задержала их вместе с преступником.

Ранее мужчина зарезал покупателя, который помешал ему украсть апельсины на Фрунзенском рынке в Томске. От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи. Преступник скрылся с места происшествия, возбуждено уголовное дело. На месте происшествия проводятся следственные действия.

До этого в городе Уссурийске Приморского края воспитанник спецшколы ранил в живот другого подростка. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в ночь на 13 июля. В пресс-службе территориального управления МВД рассказали, что в результате конфликта были госпитализированы два подростка возрастом 15 и 16 лет. При этом несовершеннолетний правонарушитель после совершения преступления вместе с четырьмя приятелями покинул спецшколу. Пострадавшим оказали необходимую помощь. Сбежавших подростков задержали в селе Васильевка.